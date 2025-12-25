В Европе Ford отказался от EV‑платформы: ставка на Volkswagen и Renault

Ford в ближайшее время не будет выводить на европейский рынок электромобили на собственной новой модульной платформе. Об этом пишет портал 32cars.ru, опираясь на материал Automotive News и заявления главы европейского подразделения Джима Баумбика и генерального директора компании Джима Фарли.

© Ford

Вместо собственной архитектуры компания продолжит опираться на решения партнеров: уже представленные в Европе Explorer и Capri построены на платформе Volkswagen, а в ближайшие годы бренд выпустит как минимум две новые электрические модели на базе технологий Renault. Собственные разработки для региона ограничатся уже известными проектами, включая Puma Gen‑E и Mustang Mach‑E.

По словам Баумбика, адаптация новой платформы под европейские требования потребует значительных вложений и глубокой модернизации заводов. Готовые платформы других производителей рассматриваются как более простой и экономически оправданный путь, что отражает более сдержанную стратегию Ford в Европе. Такой выбор выглядит прагматичным: вместо дорогостоящей перестройки активов компания ускоряет вывод моделей за счет проверенных компонентов.

При этом новая EV‑платформа Ford изначально создавалась прежде всего для компактных и доступных электромобилей. Первой серийной моделью на ней станет среднеразмерный пикап для США, поэтому использование этой архитектуры в Европе сейчас не в приоритете. В Ford не исключают пересмотра курса позже, однако на данный момент новые европейские модели будут создаваться без собственной EV‑архитектуры компании.