ГАЗ ввел в эксплуатацию несколько новых роботизированных комплексов

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) в 2025 году внедрил в производство восемь современных робототехнических комплексов, которые обслуживают 55 новых роботов. Об этом «Известиям» сообщила пресс-служба предприятия.

По данным компании, общий парк таких автоматизированных систем на заводе достиг 630 единиц. После модернизации отдельные участки завода стали работать с уровнем автоматизации более 85 процентов.

Новое оборудование распределили по нескольким цехам. Так, в цехе сварки лонжеронов для цельнометаллических фургонов «Газель Next» и «Газель NN» заработала полностью автоматическая линия. В ее состав вошли семь роботов-сварщиков, что позволило увеличить выпуск с 9 до 12 комплектов лонжеронов каждый час.

На линии, где сваривают боковины кузова для автомобиля «Соболь NN», установили шесть дополнительных роботизированных аппаратов. Это решение привело к росту эффективности участка более чем в два раза, при этом количество сотрудников, обслуживающих линию, осталось прежним.

Также автоматизирован участок сварки боковин для одно-и двухрядных кабин моделей «Газель Next», «Газель NN» и «Газон Next». В результате выпуск увеличился с 12 до 20 изделий в час. Кроме того, в уходящем году на производствах автокомпонентов запустили еще пять комплексов с 20 роботами.

Ранее стало известно, что Московская область является лидером среди российских регионов по количеству роботов, работающих на промышленных предприятиях.