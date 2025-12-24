Geely идет навстречу безопасности и запускает огромный центр тестирования авто

В Китае открылся Geely Safety Centre - крупнейший в мире центр тестирования безопасности автомобилей. По данным пресс-службы бренда, первоначальные инвестиции в проект превысили 2 миллиарда юаней.

© Российская Газета

Geely Safety Centre установил пять мировых рекордов Гиннесса. Среди них - крупнейшая лаборатория автомобильной безопасности (81,9 тысячи квадратных метров), самая длинная крытая трасса для краш-тестов (293,39 метра) и крупнейший аэродинамический туннель (28,5 тысячи квадратных метров).

Лаборатория оснащена уникальными возможностями: здесь можно проводить краш-тесты под произвольным углом столкновения от 0 до 180 градусов на площади 12,7 тысячи квадратных метров. Всего предусмотрено 27 видов испытаний, что позволяет всесторонне оценить безопасность автомобилей.

Особое внимание уделяется кибербезопасности и влиянию новых технологий на здоровье людей. Специальный отдел Golden Nose специализируется на обнаружении вредных веществ и неприятных запахов.

Генеральный директор Geely Auto Group Джерри Ган подчеркнул, что безопасность всегда была главным приоритетом компании. С открытием нового центра Geely делает важный шаг в эпоху интеллектуальных транспортных средств и устанавливает новые ориентиры в области безопасности.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что BYD открыл свой "Диснейленд" для взрослых.