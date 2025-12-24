Новый пикап от KGM рассекретили раньше премьеры

Корейский портал Mobility Post опубликовал первые фотографии пикапа KGM Musso, который готовится к официальной премьере. Ранее модель была известна под заводским обозначением Q300, но теперь на передней кромке капота красуется надпись Musso.

Ожидается, что пикап будет оснащаться бензиновым и дизельным турбомоторами. Производство запланировано на первый квартал 2026 года.

На снимках представлены две модификации пикапа: серая с окрашенным бампером и противотуманными фарами, а также белая с черным бампером и без дополнительной оптики. Белая версия также отличается штампованными дисками вместо легкосплавных, что указывает на базовую комплектацию.

Интерьер пикапа выполнен в фирменном стиле KGM: без обилия дисплеев и сенсорных панелей, с акцентом на традиционные органы управления. В салоне можно увидеть кресла, отделанные экокожей, и подрулевые лепестки коробки передач.

Ожидается, что автомобиль поступит в продажу с бензиновым турбированным двигателем объемом 2.0 литра мощностью 228 лошадиных сил, а также с дизельным мотором объемом 2.2 литра мощностью 184 лошадиные силы. Трансмиссия может быть как механической, так и автоматической. Полный привод будет реализован по схеме part-time.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что локализацию сборки KGM в России отложили на 2026 год.