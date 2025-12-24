Последний универсал Volvo сняли с производства

Шведский производитель Volvo объявил о завершении производства V60 Cross Country, своего единственного оставшегося универсала, с апреля 2026 года. Прием заказов на новые автомобили будет открыт до конца января 2026 года, а готовые экземпляры поступят к дилерам на несколько месяцев позже.

Решение связано с изменением предпочтений покупателей на рынке США: бренд отмечает, что клиенты "в подавляющем большинстве" выбирают внедорожники и кроссоверы. За текущий год было реализовано примерно в десять раз больше XC60, чем V60.

V60 Cross Country оснащен 2,0-литровым турбомотором B5 с 48-вольтной мягкой гибридной системой (247 л.с., 350 Нм) и системой полного привода.

Базовая цена V60 Cross Country начинается от 53 495 долларов США (около 4,2 млн рублей).