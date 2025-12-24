Российские ученые разработали сканер ям, работающий в реальном времени

Российские учёные разработали сканер ям, работающий в реальном времени
Учёные из Череповецкого государственного университета (ЧГУ) разработали «умное» устройство для обнаружения ям и выбоин на дорогах в реальном времени. Система ускоряет обследование покрытия в пять раз и фиксирует неровности с точностью до 1 см. Устройство, устанавливаемое на бампер автомобиля или автобуса, определяет координаты дефектов с точностью 2–2,5 м.
Как отмечает ТАСС, сегодня дорожные дефекты проверяют вручную или с помощью дорогих автомобилей с лазерными сканерами. Новый прототип дешевле аналогов и объединяет такие датчики, как лазерный дальномер, GPS, временная синхронизация. Устройство масштабируется для коммунального транспорта, такси и автобусов.
«Эксперименты показали, что система в определённых режимах детектирует изменения дорожной поверхности с точностью до одного сантиметра и определяет местоположение дефекта с точностью около 2–2,5 метров. Этого достаточно для практических задач дорожного обслуживания, поэтому городу не нужно будет тратиться на службу поиска дефектов дорог, которая сейчас вручную замеряет ямы и ухабы», — отмечает пресс-служба ЧГУ.