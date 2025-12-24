Минтранс предложил устанавливать датчики веса на мусоровозы

Минтранс предложил устанавливать датчики веса на новые мусоровозы с 1 марта 2028 года. Соответствующий проект постановления Правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В Минтрансе отметили, что сейчас транспортные средства, используемые для перевозки твердых коммунальных отходов, зачастую превышают допустимые весовые параметры, предусмотренные правилами движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. Однако в соответствии с законом об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, в стране действует мораторий до 1 марта 2028 года на весовой и габаритный контроль двуосных и трехосных тяжеловесных транспортных средств, используемых для транспортировки твердых коммунальных отходов. В связи с этим предлагается устанавливать датчики веса на мусоровозы после окончания действия моратория.

«Транспортное средство должно быть в установленном порядке оснащено оборудованием автоматического контроля весовых параметров, которое в режиме реального времени позволяет водителю получать сведения о текущих массе и нагрузке на каждую ось транспортного средства», — говорится в документе.

Постановление вступит в силу 1 сентября 2026 года и распространится на мусоровозы, выпущенные в обращение после 1 марта 2028 года. Требования будут действовать до 1 сентября 2032 года.