В России сняли с хранения и продают легендарный РАФ-2203

Очередная находка "Российской газеты": на этот раз в Москве отыскался коллекционный микроавтобус РАФ-2203 практически без пробега.

© Российская Газета

Одна из отличительных черт автомобиля - ливрея скорой помощи. Насколько она аутентична, владелец не уточняет, отмечая лишь тот факт, что его РАФ-2203 - из частной коллекции.

Пробег автомобиля - 5,5 тысячи километров. Примечательно, что приборная панель находится под пломбой.

Если это действительно реальные цифры, а пломба - не бутафория, то для авто 1978 года выпуска такая сохранность выше всяких похвал.

РАФ-2203 "Латвия" выпускался на "Рижской автобусной фабрике" с 1975 года.

Модификация для скорой помощи имела индекс 22031 - такие РАФы отличались перегородкой между кабиной и остальным пространством, складными стульями по правому борту, за одним из которых хранилась запаска, и медицинскими шкафчиками - по левому. Все это имеется и у выставленного микроавтобуса.

Цена как бы подчеркивает музейный статус автомобиля, которому скоро стукнет 50 лет, 12 000 000 рублей.