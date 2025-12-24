Дилеры АвтоВАЗа начали получать Lada Vesta в цвете «Тайфун»

Дилеры АВТОВАЗа начали получать товарные Lada Vesta в цвете «Тайфун»

© За рулем

АВТОВАЗ начал отгрузку в официальную дилерскую сеть автомобилей семейства Lada Vesta в цвете «Тайфун».

Однако тогда более широкого распространения по линейке «Тайфун» не получил, на долгое время оставшись прерогативой именно «заряженной» Весты.

Как «За рулем» сообщал ранее, перезапуск Весты Sport перенесен на 2026 год, но еще в сентябре 2025-го «Тайфун» прошел «примерку» на другой модели спортивной линейки Lada – внедорожнике Niva Sport. И, судя по новым фотографиям, в этот раз серо-голубой получит гораздо большее распространение, нежели в конце 2010-х.