В Северной Корее начался бум частных машин после изменений в законе

В столице Северной Кореи - Пхеньяне - последние месяцы заметно увеличилось число частных автомобилей. Это явление фиксируется как наблюдателями, так и аналитиками, которые связывают его с изменением правил регистрации личного транспорта и ростом спроса на автомобили среди более обеспеченных слоев населения.

Государство официально разрешило регистрацию автомобилей на физических лиц

В 2025 году в транспортное законодательство КНДР были внесены поправки, которые впервые формально закрепили право частных лиц регистрировать автомобили на свое имя. Ранее большинство машин оформлялись на государственные организации или предприятия, даже если использовались индивидуальными водителями.

Согласно новому закону:

частные автомобили должны продаваться через государственные дилерские центры по установленным государством ценам;ограничение - один автомобиль на домохозяйство;запрещено использование частного транспорта в коммерческих целях;передача автомобиля допустима лишь между близкими родственниками.

Это изменение юридически упростило процесс приобретения автомобилей частными лицами, что способствовало их увеличению на улицах Пхеньяна.

На дорогах Пхеньяна все больше частных машин

Недавнее исследование издания NK News отмечает, что в 2025 году в Пхеньяне появились десятки новых автомобилей с желтыми номерными знаками, которые являются признаком частной регистрации. Это явление заметно отличается от прошлых лет, когда такие номера были редкостью и в основном символизировали привилегии высшего руководства или элиты.

Аналитики связывают этот рост с появлением в продаже относительно доступных китайских моделей, а также с увеличением числа состоятельных граждан, способных позволить себе автомобиль.

Бюрократия и ограничения остаются

Несмотря на официальные поправки, эксперты подчеркивают, что на практике все еще существуют серьезные ограничения.

Так, строгие требования по доказательству легальности происхождения средств для покупки машины остаются препятствием для большинства граждан.

Для многих автовладельцев регистрация все еще связана с высокими бюрократическими барьерами, поэтому часть состоятельных северокорейцев продолжает регистрировать машины на предприятия.

Ограничения передвижения и необходимость разрешений на поездки между регионами остаются, отмечает издание The Diplomat.

Таким образом, хотя юридическое признание частного владения автомобилями действительно произошло, это не означает полного открытия рынка по западному образцу.

Инфраструктура не успевает за ростом

Согласно анализу NK Pro, рост числа частных автомобилей не сопровождается равномерным развитием инфраструктуры - в том числе сети автозаправочных станций. Новые заправки появляются в основном за пределами Пхеньяна, тогда как внутри столицы их число осталось стабильным, что создает определенные логистические трудности для владельцев.

Цены и социальные эффекты

Колонка эксперта бывшего британского посла указывает, что новые правила привели к появлению на рынке нескольких тысяч частных автомобилей (преимущественно недорогих китайских марок), что уже повлияло на транспортную ситуацию в столице: появились пробки, вырос спрос на парковки и обслуживание, пишет Korea Joongang Daily.

При этом автомобили остаются роскошью, доступной в основном людям с большим доступом к иностранной валюте или особым ресурсам. Ситуация подчеркивает растущий разрыв между слоями населения в социально-экономическом отношении.

Вывод

Изменения в законодательстве КНДР действительно привели к тому, что частные автомобили стали более заметны на улицах Пхеньяна. Однако речь идет скорее о формализации уже существовавшей практики, чем о полном рыночном либерализме.

Государство продолжает осуществлять жесткий контроль над продажей, регистрацией и использованием автомобилей, а инфраструктурные ограничения и социальные барьеры сохраняют значительные препятствия на пути к массовому автолюбительству.