Livan рассказал о планах в России: бренд задумался о локализации авто

В компании Livan рассказали "Российской газете" о том, какие планы в РФ у марки на 2026 год.

"Мы проводим технико-экономическое обоснование программы локализации для оценки штаб-квартирой. Планы компании на 2026 год будут основываться на результатах оценки", - отметила в разговоре с корреспондентом "РГ" руководитель отдела маркетинга Livan Марина Криштоп.

На данный момент марка предлагает в России три модели: кроссоверы Livan X3 Pro и Livan X6 Pro, а также седан S6 Pro.

Livan X3 Pro - кроссовер длиной 4005 мм и колесной базой 2480 мм. Он оснащен 103-сильным атмосферником 1.5 литра в паре с вариатором. Цена - от 1 869 900 рублей (за автомобиль 2024 года выпуска)

Livan X6 Pro - более крупная модель, выросшая из знакомого россиянам Geely Emgrand X7: длина - 4535 мм, база - 2683 мм. Для модели предусмотрен двигатель объемом 1.5 литра, представленный в двух вариантах мощности - 147 и 174 л. с. Он агрегатируется c 7-ступенчатым "роботом". Цены стартуют от 2 144 000 рублей (за авто 2024 года выпуска).

Седан S6 Pro доступен с аналогичными X6 Pro силовыми агрегатами. Цены начинаются от 1 984 000 рублей (за авто 2024 года выпуска).