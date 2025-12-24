Названы регионы РФ с самой высокой аварийностью на дорогах

Москва возглавила рейтинг безаварийных водителей в России

© За рулем

Столица стала лидером среди российских регионов по проценту безаварийных водителей. Такие данные представили аналитики bip.ru по итогам исследования, охватившего 7 миллионов пользователей.

В топе регионов с высоким процентом безаварийных водителей значатся:

Средний показатель безаварийных водителей по России также увеличился. Сейчас он составляет 26,2%, что на 10% больше, чем в прошлом году. Коэффициент безаварийности (КБМ) — это показатель, влияющий на стоимость ОСАГО в зависимости от количества ДТП, по вине водителя, за предыдущий страховой период.

В Москве доля безаварийных водителей выросла на 4%, в Санкт-Петербурге — на 10%. Наибольшее увеличение произошло в Крыму (147%), Якутии (66%) и Забайкальском крае (52%). Наименьшая доля таких водителей наблюдается в Дагестане (8%), Туве (12%) и Крыму (13%).

Доля водителей с высоким КБМ (более 1,76) тоже возросла на 10% и составила 3,1%. Лидеры по доле аварийных водителей в 2025 году:

А в этих регионах доля водителей с высокоаварийным КБМ в 2025 году значительно увеличилась: в Республике Тыва, Магаданской и Калининградской областях — на 78, 77 и 42% соответственно... Ранее ГАИ Москвы сообщала о регистрации 7841 ДТП за первые 11 месяцев 2025 года. В результате аварий в столице погибли 256 человек, 8352 получили травмы. Число ДТП в Москве снизилось на 9,3%, погибших — на 19,7%, раненых — на 8,5%.