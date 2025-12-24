Дилеры ожидают слабые продажи машин в начале 2026 года

В начале следующего года, вероятно, не будет значительного роста: в сентябре, октябре и частично в ноябре 2025 года, в ожидании новых правил расчета утильсбора, спрос на импортные авто был полностью удовлетворен. Об этом сообщил основатель сервиса безопасных покупок за рубежом Terminal A Юрий Тен.

© runews24.ru

По его словам, также начало года характеризуется активной распродажей прошлогодних запасов дистрибьюторами и дилерами, что приведет к новым акциям и спецпредложениям.

Как отметил замначальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев, изменения в правилах расчета утильсбора привели к реализации опережающего спроса на 50-60 тысяч машин, что вызовет снижение продаж в первые месяцы 2026 года, сообщает «Автостат».

Гендиректор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий считает, что I квартал не будет успешным в плане объемов продаж, так как многие бренды еще не накопили достаточных запасов на складах, чтобы активно конкурировать за объемы.

Напомним, что российские автомобильные дилеры массово повышают цены на транспортные средства. В Париже начались торги за ГАЗ-24 «Волга» в идеальном состоянии.