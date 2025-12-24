Идет подготовка к массовой проверке ОТТС и ОТШ у ввезенных в РФ иномарок

В 2026 году Росстандарт планирует инициировать масштабную проверку обоснованности выдачи Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) и Одобрений типа шасси (ОТШ) на автомобили, представленные на российском рынке. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на заказ ведомства на проведение соответствующей процедуры.

© Российская Газета

ОТТС и ОТШ являются ключевыми сертификационными документами, которые позволяют производить и ввозить транспортные средства в страну крупными партиями, а также официально продавать их. Проверка направлена на обеспечение соответствия требованиям техрегламента, правильности и обоснованности выданных сертификатов.

Особое внимание будет уделено выявлению возможных нарушений в деятельности органов по сертификации, которые могут привести к выпуску на рынок продукции, не соответствующей обязательным требованиям безопасности. Техзаданием предусмотрен контроль за соблюдением испытательными лабораториями всех процедур и требований, установленных техническим регламентом при испытаниях автомобилей.

Проверки будут проводиться в течение всего грядущего года, и их результаты будут ежеквартально передаваться в Росстандарт до 15 декабря 2026 года.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что китайский Dongfeng отзывает в РФ тысячи грузовиков по предписанию Росстандарта.