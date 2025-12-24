Не прошел даже обкатку: в РФ продают новую Mazda6 2015 года

На российском рынке появился необычный экземпляр Mazda6 2015 года выпуска с минимальным пробегом.

Автомобиль, со слов продавца, был приобретен у официального дилера, и с тех пор не менял владельца.

"Мазда" практически не эксплуатировался - за 10 лет на нем не проехали и двух тысяч километров: показания одометра - 1892 км.

Седан оснащён двухлитровым атмосферным двигателем Skyactiv 2.0 мощностью 150 л.с. в сочетании с 6-ступенчатым "автоматом".

Подробные сведения о состоянии автомобиля ограничены, интерьер на фотографиях не представлен.

Продавец оценил автомобиль в 2,7 млн рублей. Для сравнения Geely Preface с 200-сильным турбомотором и "роботом" стоит сейчас от 2,97 млн рублей с учетом спецпрограмм, без них - почти 3,37 млн рублей.