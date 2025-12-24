Omoda объявил о планах представить в 2026 году новое поколение кроссовера C5

Бренд Omoda объявил о планах представить в 2026 году новое поколение кроссовера Omoda C5. "РГ" рассказывает обо всех особенностях новинки.

© Российская Газета

Судя по масштабу изменений во внешности, это не новая генерация, а рестайлинг. В ходе него модель получила пересмотренную внешность. Передняя часть стала более "спокойной": изменены форма оптики, капота, бампера, дополнительно появилась узкая прорезь над площадкой под номер.

Задняя часть "пострадала" в ходе рестайлинга в меньшей степени: переформован бампер, изменена графика фонарей.

Как стало известно ранее из документов Минпрома КНР, длина автомобиля увеличилась на 140 мм и составляет 4540 мм при той же колесной базе 2630 мм.

По собственной информации "РГ", Omoda С5 будет еще более устойчива к коррозии благодаря оцинковке основных панелей кузова. И это одно из качественных изменений модели, которые позволяют говорить о ее переходе во второе поколение.

Также, как стало известно "РГ", на смену вариатору придет преселективный "робот". Он будет агрегатироваться с тем же двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 150 л.с. Возможность выбора между передним и полным приводом сохранится.

Старт продаж модели запланирован на начало второго квартала, передает с презентации нового Omoda C5 корреспондент "РГ" Василий Сергеев.

С момента выхода на рынок Omoda C5 стала одной из ключевых моделей бренда в России. За три года было реализовано около 95,5 тыс. автомобилей. В 2025 году, по данным агентства "Автостат", кроссовер вошел в число самых продаваемых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией.

Купить актуальную версию Omoda C5 в России можно за 2,43-3,03 млн рублей без учета акций и спецпредложений.