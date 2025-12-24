В Москве состоялась презентация суббрендов Chery, одним из которых является Jaecoo. В 2026 году марка выведет на российский рынок новую версию своего бестселлера - кроссовера J7.

Jaecoo J7 получит внешность, как у Range Rover Evoque - аналогичная была у спецверсии J7 Limited Edition, которая практически сразу стала дефицитом.

Модель 2026 года будет комплектоваться турбомотором 1,6 литра мощностью 150 и 186 л.с. для версий 2WD и 4WD соответственно. Отметим, что все модификации актуального кроссовера в таком дизайне комплектуются лишь 150-сильным двигателем.

По собственной информации "РГ", поставки новых Jaecoo J7 дилерам уже начались, но цены пока не раскрыты. Дореформенный J7 продается по 2,96 - 3,31 млн рублей.

Ранее "РГ" рассказывала подробности о Jaecoo J6 и новом Omoda C5 для России, который получил другую внешность, оцинковку кузова и "робот" вместо вариатора.