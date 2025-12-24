Новые Mazda и Mercedes испытали в краш-тестах

EuroNCAP оценил безопасность новых Mercedes CLA и Mazda CX-5

Европейская организация Euro NCAP провела краш-тесты двух новинок – кроссовера Mazda CX-5 и компактного седана Mercedes-Benz CLA. EuroNCAP – международная общественная организация, которая с 1990-х годов проводит независимые краш-тесты автомобилей.

Что касается Mazda CX-5, то эксперты оценили защиту водителя и взрослых пассажиров в кроссовере на 90%, детей – на 89%, а пешеходов – на 93%. Системы помощи автомобилисту, обеспечивающие безопасное вождение, получили 83%. Итог – пять звезд безопасности.

В Euro NCAP отметили, что для пешеходов наибольшую угрозу представляют боковые стойки CX-5, а также передняя кромка капота. Для проверки использовалась модификация кроссовера с 2,5-литровым мотором с технологией «мягкий гибрид».

Новый Mazda CX-5 представили летом 2025 года. Автомобиль существенно изменился внешне, став похожим на «старшие» кроссоверы CX-60 и CX-90.

Mercedes-Benz CLA также получил пять звезд в краш-тесте. В Euro NCAP отметили, что водитель и взрослые пассажиры защищены в нем на 94%, дети – на 89%, пешеходы – на 93%. Эксперты также оценили ассистенты безопасности автомобиля в 85%.

Как и в CX-5, в компактном седане наибольшую угрозу для пешеходов представляют боковые стойки. В тесте использовали Mercedes-Benz CLA в модификации 250 с классическим двигателем внутреннего сгорания.

CLA нового поколения дебютировал весной 2025 года. Новый автомобиль, по заявлениям компании, отличается обтекаемым кузовом, дверными ручками скрытого монтажа и лучшим в своем классе коэффициентом лобового сопротивления, начинающимся с 0,21.

