В Петербурге открыли движение по новой дороге в аэропорт Пулково

В Санкт-Петербурге запустили движение по транспортной развязке с подъездом к аэропорту Пулково. Об этом сообщило правительство РФ на своем сайте.

«В Санкт-Петербурге на 681-м км скоростной трассы М-11 «Нева» запущено движение по новой транспортной развязке с подъездом к аэропорту Пулково», — говорится в сообщении.

Строительство объекта завершили на год раньше срока.

Фактически это новая подъездная дорога к аэропорту протяженностью 5,5 км, которая позволит снизить нагрузку на Пулковское шоссе в часы пик, а также быстрее добираться до аэропорта, заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

В состав новой развязки входят три путепровода: два из них общей протяженностью 614 м расположены над Пулковским шоссе и один длиной 55 м – над М-11 «Нева». На путепроводах над Пулковским шоссе устроены сталежелезобетонные пролетные строения. В общей сложности для них использовано около 2,1 тыс. т металла.

