Toyota подготовила новую Corolla для ралли

С момента возвращения заводской команды Toyota в чемпионат мира по классическому ралли коллектив использовал машины на основе хэтчбека GR Yaris. В 2026 году в США на старт выйдет американский гонщик Сет Кинтеро, который получит в своё распоряжение новейший хэтчбек GR Corolla RC2, который является аналогом мирового класса Rally2.

© autosport.com.ru

Над новинкой работали звёзды мирового ралли финны Яри-Матти Латвала и Юхо Хяннинен, которые участвовали в создании раллийной версии GR Corolla в сотрудничестве с американской компанией Rallysport Services вскоре после дебюта дорожной версии автомобиля на Токийском автосалоне в начале 2025 года. В GR Corolla RC2 использованы наработки GR Yaris Rally2 – автомобиля, который только что завоевал два подряд титула чемпиона WRC2 – и он оснащён тем же 1600-кубовым трехцилиндровым турбированным двигателем и трансмиссией.

© Фото: Toyota

Это будет лишь третья в истории версия Toyota Corolla после TE20/27 (автомобиля, на котором финн Ханну Миккола выиграл ралли «1000 озер» в 1975 году) и, совсем недавно, Corolla WRC, которая вывела японского производителя на вершину мирового чемпионата, завоевав титул чемпиона мира среди производителей в 1999 году в своём последнем сезоне в WRC.