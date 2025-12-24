Maextro S800 перевернул рынок автомобилей класса «люкс» в Китае

Maextro обошёл Mercedes, Porsche и Maybach в Китае. Год назад, когда компания Huawei вместе с автопроизводителем JAC представила роскошный седан Maextro S800, многие не скрывали своего скепсиса относительно амбиций нового бренда. Бросить вызов Maybach и Rolls-Royce могли или фантазёры, или сумасшедшие, говорили они.

© Quto.ru

Прошёл всего год, и вот Maextro S800 возглавил в Китае продажи в сегменте автомобилей, чья цена превышает 100 тысяч долларов (от 8 миллионов рублей).

Долгое время рынок премиальных машин в Китае уверенно контролировали иностранные производители. Теперь их влияние стремительно ослабевает. Покупатели в Поднебесной всё чаще выбирают локальные бренды, даже когда речь заходит о машинах высшего класса — то, что ещё несколько лет назад казалось невозможным.

В ноябре Maextro S800 обошёл по количеству проданных машин Porsche Panamera и BMW 7-Series вместе взятых. Причём лидерство в своём сегменте модель захватила ещё в сентябре. S800 также смог опередить по продажам Mercedes S-Class и сам Maybach.

По некоторым данным, на модель S800 поступило 18 тысяч заказов всего за 175 дней с момента старта продаж. Сам производитель заявляет, что сейчас ежемесячно реализует более 2 тысяч автомобилей и планирует нарастить производство до 4 тысяч единиц в месяц.

Одно из основных преимуществ модели является его цена. Она находится в диапазоне от 100 600 до 144 900 долларов (от 7,9 миллиона до 11,4 миллиона рублей). Для сравнения: стоимость BMW 7-й серии в Китае начинается от 130 тысяч долларов, Porsche Panamera — от 156 200, а Mercedes S-Class — от 208 800 долларов. Rolls-Royce Phantom и вовсе оценивается в 1,2 миллиона долларов.