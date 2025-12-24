Новый кроссовер Volkswagen ID.Unyx 08 показали живьем

Марка Volkswagen продолжает подогревать интерес к большому электрическому паркетнику, адресованному китайскому рынку. В продажу модель поступит в следующем году, она будет доступна с задним или двухмоторным полным приводом.

Сертификат кроссовера Volkswagen ID.Unyx 08 появился в базе Минпрома КНР в ноябре, тогда же были опубликованы фирменные изображения. Теперь марка выложила в Сеть видеоролик с пусть и обклеенным маскировочной пленкой, но «живым» паркетником на полигоне. Одновременно местные СМИ выяснили кое-какие свежие подробности о начинке.

Напомним, кроссовер пополнит созданную специально для Китая «зеленую» линейку, которая прежде была известна как ID.UX, а затем получила обозначение ID.Unyx. Новый SUV присоединится к сделанному на базе Cupra Tavascan младшему паркетнику VW ID.Unyx 06 (бывший VW ID.Unyx), плюс на подходе еще лифтбек с индексом 07. За выпуск всех электрокаров нового семейства отвечает завод Volkswagen Anhui, построенный вместе с компанией JAC.

Кроссовер ID.Unyx 08 является серийным воплощением концепта ID.Evo, который дебютировал весной на Шанхайском автосалоне. Причем товарная версия почти полностью сохранила дизайн предвестника. Единственные значимые отличия – иначе оформленные блоки основных фар и более крупные задние фонари. Ну и еще в безрамочных дверях появились выдвижные ручки.

Фото интерьера VW ID.Unyx 08 сам производитель пока не опубликовал. При этом в китайской соцсети встречаются эскизы салона. Главные фишки – двухспицевый сплющенный руль и модное ныне в Китае гигантское табло мультимедиа, которое занимает почти всю переднюю панель (но приборный экран – отдельный).

По предварительным данным, в основе кроссовера лежит платформа от Xpeng – о сотрудничестве с этой фирмой концерн Volkswagen объявил еще в 2023 году. ID.Unyx 08 имеет 800-вольтовую архитектуру. Длина серийного паркетника равна 5000 мм, ширина – 1954 мм, высота – 1672 мм, колесная база – 3030 мм.

Согласно сертификату, VW ID.Unyx 08 предложат с задним или двухмоторным полным приводом. Первая модификация получила 313-сильный электродвигатель, суммарная отдача полноприводного кроссовера – 503 л.с. Китайские СМИ, в свою очередь, выяснили, что модели положена батарея емкостью 82,4 или 95 кВт*ч. Запас хода в зависимости от версии варьируется от 630 до 730 км (вероятно, по циклу CLTC).

В продажу кроссовер Volkswagen ID.Unyx 08 поступит в следующем году.