В России появился уникальный шанс приобрести Москвич-2142 «Иван Калита» — один из трёх сохранившихся экземпляров этой редкой модели. Автомобиль выделяется роскошной комплектацией и необычной историей, а его цена впечатляет.

© соцсети

На российском рынке представлен редкий Москвич-2142, известный под названием «Иван Калита». Эта модель, выпущенная в конце 1990-х годов, считается настоящей жемчужиной отечественного автопрома. По словам владельца, до наших дней дожили лишь три полноприводных экземпляра, и один из них теперь доступен для покупки.

«Иван Калита» создавался как люксовая версия стандартного Москвича-2142. Автомобиль получил увеличенную колесную базу, просторный кузов и багажник, что выгодно выделяло его на фоне обычных моделей. Салон отличается престижной отделкой, а задние фонари придают машине особый стиль. Всего было собрано около 33 таких автомобилей, почти все — ручной сборки.

Под капотом установлен двухлитровый двигатель мощностью 147 лошадиных сил, вероятно французского производства. Двигатель работает в паре с механической коробкой передач и системой полного привода, что делает модель особенно интересной для коллекционеров и ценителей редких авто.

Пробег автомобиля составляет всего 15 тысяч километров — редкость для машины такого возраста. Владелец отмечает, что техническое состояние полностью соответствует заявленному пробегу, и дополнительных вложений не требуется. Оригинальные детали и интерьер сохранены, что усиливает коллекционную ценность автомобиля.

Стоимость Москвича-2142 «Иван Калита» составляет 4,8 миллиона рублей. Такая цена объясняется не только редкостью модели, но и её состоянием, а также крайне ограниченным тиражом. Сегодня эти автомобили чаще встречаются в музейных коллекциях или у энтузиастов, поэтому появление «Ивана Калиты» на рынке — настоящее событие для поклонников отечественного автопрома.

Появление этого Москвича напоминает о закате эпохи АЗЛК и подчеркивает, как мало осталось выдающихся автомобилей, способных удивить даже самых искушённых коллекционеров.