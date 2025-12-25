Hyundai отзывает более 50 тыс. машин

Hyundai отзовет более 51 тыс. автомобилей из-за риска короткого замыкания

Hyundai объявила об отзыве 51 587 автомобилей, реализованных в США, из-за риска короткого замыкания при подключении прицепа.

Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на данные Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Проблема связана с возможным неправильным монтажом жгута проводов, к которому подключается прицеп. Это может привести к короткому замыканию и возникновению пожара.

В целях безопасности владельцам автомобилей посоветовали парковаться на улице, подальше от зданий, пока машина не будет отремонтирована. Дилеры Hyundai произведут бесплатную замену жгута проводов прицепа.

