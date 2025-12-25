В Москве состоялась российская премьера нового фургона Foton View, на которой были объявлены цены и начало продаж. Дистрибьютором марки выступила компания "МБ Рус".

Foton View - это заднеприводный цельнометаллический фургон с двухлитровым дизельным двигателем мощностью 159 лошадиных сил. Мотор сочетается либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с классическим "автоматом" с 8 передачами. Автомобиль доступен с двумя вариантами высоты грузового отсека: низким и высоким. В зависимости от конфигурации грузоподъемность может достигать 7 кубических метров.

Для удобства водителей в оснащение фургона включены подогрев сидений, руля и лобового стекла, бесключевой доступ, круиз-контроль и кондиционер.

Базовая версия фургона с низкой крышей предлагается по цене от 3,23 миллиона рублей. Модификация с высокой крышей и увеличенным грузовым отсеком обойдется покупателям в 3,48 миллиона рублей.

Ожидается, что грузопассажирская версия Foton View появится позже. Гарантия на автомобиль составляет 3 года без ограничения пробега.

