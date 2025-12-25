Soueast подводит итоги и анонсирует новый кроссовер

Прошел ровно год с момента запуска автомобильного бренда Soueast в России. Компания подвела итоги первого этапа работы и поделилась планами на будущее. Вслед за кроссоверами S07 и S09 в 2026 году модельный ряд марки в нашей стране пополнится кроссовером S06.

Как ранее рассказывала "РГ", новинку адаптируют для нашей страны. Клиенты получат выбор между передним и полным приводом, а также два варианта трансмиссии: механическую и автоматическую. Известно, что Soueast S06 является ближайшим "родственником" обновленного Jetour Dashing.

Согласно декларации соответствия, S06 будет оснащен бензиновым двигателем объемом от 1,5 до 2,0 литра. Габариты кроссовера составят 4616 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1685 мм в высоту, а расстояние между осями колес - 2720 мм.

В зависимости от комплектации, в салоне кроссовера S06 будет установлен сенсорный экран диагональю 12,8 или 15,6 дюйма, поддерживающий Apple CarPlay и Android Auto. Селектор коробки передач расположен за двухспицевым рулевым колесом, а на центральном тоннеле предусмотрены площадки для зарядки смартфонов.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ началась сборка автомобилей Jetour, Changan и Soueast.