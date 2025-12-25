Huawei и Chery готовят к премьере минивэн Luxeed V9

Минивэн будет третьей моделью молодого бренда Luxeed, он выйдет на рынок в первой половине 2026 года и будет предложен как с электрическими, так и с plug-in гибридными силовыми установками.

Бренд Luxeed был запущен в 2023 году в рамках созданного Huawei альянса HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance). Помимо Luxeed в этот альянс входят бренды AITO, Maextro, Shangjie и Stelato, созданные Huawei в партнёрстве с Seres, JAC, SAIC и BAIC соответственно. Бренд AITO появился ещё до создания альянса HIMA, но впоследствии был включён в него. Формально альянс HIMA начал свою работу в ноябре 2023 года, в октябре этого года его совокупные продажи достигли миллиона автомобилей.

Также в этом году альянс HIMA привёл к общему знаменателю дизайн логотипов входящих в него брендов — теперь все они стилизованы под вытянутый бриллиант. Конкретно бренд Luxeed на момент запуска вообще не имел собственной эмблемы — его название просто писалось большими буками на кузове.

На данный момент Luxeed выпускает всего две модели — среднеразмерный электроседан Luxeed S7 и соплатформенный купеобразный кроссовер Luxeed R7. Кроссовер тоже сначала был только электромобилем, но к концу прошлого года обзавёлся plug-in гибридной версией типа EREV (Extended Range Electric Vehicle), где ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею.

С января по ноябрь 2025 года продажи бренда Luxeed в Китае, по данным CAAM, составили 80 901 автомобиль (+54,5% по сравнению с АППГ), из них 71 023 — это кроссовер Luxeed R7. Седан S7 продаётся плохо, его продажи за тот же период снизились на 76,1% до 9878 шт.

Третьей моделью Luxeed станет минивэн с индексом V9 на разработанной Chery модульной платформе E0X-L с 800-вольтовой электрической архитектурой, он выйдет на рынок сразу и как электромобиль, и как гибрид типа EREV. На этой неделе в китайской социальной сети Weibo всплыли официальные фотографии закамуфлированного Luxeed V9.

Премьера и старт продаж Luxeed V9 намечены на первую половину следующего года, точные даты пока неизвестны. Главным конкурентом Luxeed V9 будет Zeekr 009, который в этом году ощутимо подешевел в Китае на фоне спада продаж и теперь находится в ценовом диапазоне от 400 00 до 500 000 юаней (от 4,46 млн до 5,57 млн рублей в переводе по текущему курсу) — примерно столько же будет стоить и Luxeed V9.

Преимуществами Luxeed V9 должны стать гибридные версии (Zeekr 009 пока оснащается только электрическими силовыми установками), новейшая бортовая электроника от Huawei и, по слухам, инновационные подушки безопасности, которые будут буквально обнимать сидящего в кресле человека при аварии. Разумеется, будет дорогая отделка и щедрое оснащение разнообразными электронными ассистентами водителя, для максимально точной работы которых над лобовым стеклом имеется лидар.

Добавим, что из брендов альянса HIMA в России пока официально представлен только AITO, да и тот работает у нас под вывеской Seres.