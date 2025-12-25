Выпуск легковых автомобилей в России сократился

В России продолжается снижение производства легковых автомобилей. За первые 11 месяцев 2025 года выпуск сократился на 12,6% по сравнению с прошлым годом и составил 591 тысячу единиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

© Российская Газета

В ноябре спад был особенно заметным - производство упало на 34,1%, до 54,1 тысячи машин.

Производство грузовых автомобилей также снизилось: за 11 месяцев оно уменьшилось на 32,8%, до 119 тысяч единиц. В ноябре падение составило 43%, и было произведено 9,9 тысячи грузовиков.

Выпуск автобусов массой до 5 тонн снизился на 29,4% за год - до 13,1 тысячи единиц. В ноябре спад составил 16,8%, и была произведена 1 тысяча единиц продукции. Выпуск автобусов массой более 5 тонн сократился на 34,8% - до 8,8 тысячи штук. В ноябре снижение составило 27,7%, и было выпущено 900 автобусов.

Выпуск двигателей внутреннего сгорания также уменьшился: за 11 месяцев он снизился на 16,3%, до 174 тысяч единиц. В ноябре падение составило 48,2% - было произведено 10,3 тысячи штук.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что дилеры прогнозируют слабые продажи авто в начале 2026 года.