В России распроданы почти все автомобили Xcite

Российские автомобилисты приобрели и поставили на учет более 18 тысяч кроссоверов марки Xcite. Такие данные привел аналитик Сергей Целиков в Telegram-канале. По информации на 21 декабря на модель X-Cross 7 приходится 15 тысяч регистраций, а на X-Cross 8 — чуть более 3 тысяч.

Эксперт напомнил, что сборка всей линейки была окончательно остановлена в первые месяцы 2025 года. Общий объем производства автомобилей Xcite составил немногим менее 19,7 тысячи единиц. Из них чуть более 15,2 тысячи приходится на автомобили X-Cross 7, а 4,5 тысячи — X-Cross 8.

«Исходя из этих цифр, можно сделать вывод, что товарные автомобили Xcite X-Cross 7 практически закончились, а X-Cross 8 еще можно найти», — предположил аналитик.

Кроме того, у официальных дилеров должны остаться машины, которые использовались в качестве тестовых. Они, скорее всего, будут предлагаться на вторичном рынке, подытожил Целиков.

