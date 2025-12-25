Почему жители Армении пересаживаются на электромобили?

В Армении продлили квоту на беспошлинный ввоз электромобилей. Такой транспорт в стране приобретает все большую популярность. Благодаря ему количество вредных выбросов уже уменьшилось в несколько раз. Корреспондент «МИР 24 Лилит Мадунц поговорила с поставщиками.

Жители Армении переходят на электромобили из-за экономии — освобождение от НДС делает их доступнее, к тому же обслуживание таких машин обходится дешевле. Рынок электромобилей в Армении активно развивается. Количество владельцев такого транспорта продолжает увеличиваться. Задача государства — сделать его более доступным. Переход на электромобили позволит улучшить экологическую ситуацию в стране.

«Появляются вопросы с законодательным регулированием импорта и переходом на официальных дилеров. У них автомобили обеспечены гарантией до восьми лет, сервисным обслуживанием и оригинальными запчастями. Мы уже решаем, работаем над этим. Уверен, что через пять лет рынок полностью обновится: электромобили станут массовыми, а города — чистыми, — подчеркнул официальный дистрибьютор электромобилей Ваагн Назарян.

Правительство Армении намерено упростить процедуру технической проверки. Мощность двигателя будут указывать в сертификате соответствия. Это избавит владельцев от необходимости проходить дополнительную экспертизу.

«Мы уже рассматриваем отмену этой проверки для авто, зарегистрированных в реестре ЕАЭС с реальной мощностью. В этом случае налог на имущество будет пересчитан только в следующем году, — пояснил депутат Национального собрания Армении Бабкен Тунян.

Решается вопрос и с зарядкой электромобилей. Сейчас в стране около 600 станций. В ближайшее время для удобства граждан их станет больше. По мнению правительства, это позволит ускорить переход на экологичный транспорт.