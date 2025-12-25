В РФ продают 47-летнюю Lada Niva с автографами создателей

В Саратовской области "Российская газета" нашла не просто "капсулу времени", а автомобиль, действительно заслуживающий стать экспонатом частной коллекции или музея. В Балаково выставили на продажу 47-летнюю Lada Niva в отличном состоянии, но не это главное.

© Российская Газета

Lada Niva (ВАЗ-2121) начали выпускать на Волжском автомобильном заводе в апреле 1977 года, то есть появившийся в продаже внедорожник, считай, первых лет выпуска модели.

А значит, под пристальным присмотром главного конструктора Петра Михайловича Прусова и дизайнера-проектировщика Валерия Павловича Сёмушкина. И их автографы есть на продаваемой "Ниве"!

Двигатель здесь не такой, которым оснащаются современные Lada Niva Legend, а объемом 1,6 литра и мощностью 80 л.с.

"Капсула" практически не эксплуатировалась - за почти полвека на ней наездили всего 26 403 километра. Благодаря гаражному хранению и редким выездам, в том числе в качестве участника юбилейных мероприятий АвтоВАЗа, "Нива" сохранила свой первозданный вид.

Цена внушительная - 2 200 000 рублей. Для сравнения, современная Lada Niva Legend стоит от 1 059 000 рублей.