Депутаты предлагают ввести льготы для дальневосточников при уплате утильсбора

По отчетам ЦБ РФ, в октябре импорт автомобилей через порты Владивостока вырос практически на четверть по сравнению с сентябрем и на треть по сравнению с октябрем прошлого года. Причина на поверхности: люди стремились ввезти машины до 1 декабря - момента изменения порядка исчисления утилизационного сбора.

Дальний Восток как точка ввоза в страну подержанных японских и корейских внедорожников отличается повышенной концентрацией таких машин. Климатические условия макрорегиона с обильными снегопадами, горным рельефом, грунтовыми дорогами требуют соответствующих средств передвижения.

- Дальний Восток и Арктика - территории со своей спецификой. Для нас, дальневосточников, мощная машина - не роскошь. А любой полноприводный автомобиль требует мощного двигателя: 160, а еще лучше 200 лошадиных сил, - говорит депутат Госдумы Георгий Карлов.

Он считает, что будет справедливо ввести для дальневосточников преференции в части новых правил уплаты утильсбора, тем более что в макрорегионе проживает всего четыре процента населения страны.

- Я уже обсудил эту тему с коллегами, депутатами Госдумы от других дальневосточных регионов. Будем вместе готовить обращение в правительство, - добавил Карлов.

Напомним, утилизационный сбор был введен в 2012 году. Он распространяется на легковые и грузовые автомобили, мотоциклы и автобусы. Отечественный производитель включает его в цену авто, за импортные машины платит покупатель на таможне.

Сумма сбора рассчитывается как базовая ставка - своя для легковушек, грузовиков или автобусов, помноженная на коэффициент. Последний учитывает возраст транспортного средства, объем двигателя и цель ввоза. С 1 декабря в этот список добавили мощность двигателя. Если она превышает 160 лошадиных сил, применяется коммерческая ставка, что значительно повышает цену машины.