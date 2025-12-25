В Китае водитель безостановочно проехал 490 км из-за блокировки авто

В Китае водитель безостановочно проехал 490 км на 115 км/ч из-за блокировки авто

Инцидент произошел на скоростной трассе. Дорожная полиция сопроводила неисправное авто и помогла расчистить дорогу.

Водитель в КНР на четыре часа был заперт в своем автомобиле и безостановочно проехал 490 километров со скоростью 115 километров в час. Причиной стала неисправность круиз-контроля. Тормозная система не реагировала на попытки автомобилиста замедлить движение.

По данным издания Shine, инцидент произошел на скоростной трассе Ланьчжоу - Хайкоу. Дорожная полиция сопроводила неисправное авто и помогла расчистить дорогу, пока у него не закончилось топливо. Водитель сказал, что безрезультатно пытался нажимать на тормоз, переключиться на нейтральную передачу, использовать ручной тормоз и отключить круиз-контроль.

Заложник своей машины заявил, что достиг соглашение с производителем. Его название не разглашается. Водителю полностью вернут деньги за покупку автомобиля и выплатят компенсацию.

