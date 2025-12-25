В США по продажам лидируют Chevrolet Tahoe и Suburban: Ford позади

Полноразмерные внедорожники Chevrolet завершили третий квартал 2025‑го с уверенным ростом: совокупные продажи Tahoe и Suburban в США прибавили 18% и достигли 38 193 автомобилей. В этот период именно Tahoe и Suburban стали лидерами продаж в сегменте полноразмерных внедорожников в Штатах, об этом пишет портал speedme.ru.

© Chevrolet Tahoe

В структуре результатов: на Tahoe пришлось 25 587 машин — это почти на 10% больше, чем 23 337 годом ранее (третий квартал 2024). Suburban разошёлся тиражом 12 606 единиц, что более чем на 39% выше показателя в 9049 за тот же период прошлого года. Цифры выглядят убедительно и демонстрируют устойчивый интерес покупателей к этим моделям.

На второй строчке рейтинга расположилась линейка Ford Expedition, включающая вариант стандартной длины и удлинённый Expedition Max: плюс 47% и 21 844 проданных автомобиля. Третье место заняли GMC Yukon вместе с Yukon XL — 19 991 автомобиль, что на 3% больше в годовом сопоставлении. Разница между лидером и преследователями остаётся заметной: темпы Ford и GMC растут, но суммарные результаты Chevrolet пока формируют комфортный отрыв, что лишь подогревает конкуренцию в классе полноразмерных SUV.