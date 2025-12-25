АвтоВАЗ рассказал о новинках 2026 года

АвтоВАЗ рассказал "Российской газете" о том, какими новинками порадует россиян в 2026 году.

© РИА Новости

"В 2026 году Lada представит абсолютно новый кроссовер Lada Azimut на собственной, технологически независимой платформе. Старт производства флагманского кроссовера Lada Azimut запланирован на лето 2026 года. Также поклонников бренда ждет премьера обновленной Niva Legend. Сердцем легендарного внедорожника станет новый, тяговитый бензиновый двигатель объемом 1,8 литра. Сроки запуска новинки будут объявлены дополнительно", - отметили "РГ" в пресс-службе компании.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов также заявлял о том, что в 2026 году должна дебютировать Lada Vesta Sport.

В октябре сообщалось, что АвтоВАЗ выпустит 16 экземпляров нового кроссовера Lada Azimut в ближайшие полтора месяца. Модель должна получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что позволит начать официальные продажи в России.

В то же время концерн приступил к интенсивной программе ходовых испытаний нового кроссовера.

Напомним, Azimut - будущий флагман Lada, созданный на модифицированной платформе Lada Vesta. Для кроссовера на первом этапе будут доступны двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. в паре с 6-ступенчатой МКП и вариатором соответственно.