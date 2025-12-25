Крымский мост перекрыли для движения транспорта

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей. Информация об этом появилась в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту.

© Константин Михальчевский/РИА Новости

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

Причины введения ограничений не уточняются. Данные о перекрытии появились в 12:44 по московскому времени. За 44 минуты до этого инфоцентр сообщал, что затруднения в проезде к пунктам ручного досмотра отсутствуют с обеих сторон моста.

До этого Mash сообщил, что водителей обязали заполнять анкету при ручном досмотре и проверке на сканере во время проезда по Крымскому мосту. Telegram-канал пишет, что в ней надо указать марку, модель, госномер транспортного средства, а также отметить, есть ли у авто электротяга. Если выяснится, что водитель пытается проехать на электромобиле или гибриде, на переправу его не пропустят.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.