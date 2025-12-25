Конкурент Bronco и Wrangler: прошла премьера внедорожника Hyundai Nubra

Hyundai привлёк внимание автолюбителей необычным концептом внедорожника Nubra. Однако речь идёт не о серийной модели, а о виртуальном проекте, созданном дизайнером Апурвом Гаргом и опубликованном на платформе Behance. Несмотря на цифровой формат, концепт сразу вызвал широкий интерес благодаря смелому и нестандартному дизайну.

© Hyundai Nubra

О Nubra стало известно в последние дни зимних праздников, и новость быстро разошлась по автомобильным СМИ. Как отмечает издание autoevolution, концепт выделяется эксцентричной внешностью и неожиданными дизайнерскими решениями. Массивные колёсные арки, короткие свесы, выразительная оптика и необычные пропорции делают автомобиль легко узнаваемым и бросают вызов классическим представлениям о внедорожниках.

При создании Nubra дизайнеры вдохновлялись культовыми моделями вроде Ford Bronco и Jeep Wrangler, однако переосмыслили их образы, добавив футуристичные элементы и свежие детали. В результате получился концепт, сочетающий брутальность и современный стиль.

Хотя Nubra существует только в цифровом виде, проект уже стал поводом для оживлённых дискуссий среди экспертов и поклонников марки. Многие отмечают, что Hyundai в последние годы активно экспериментирует с дизайном и не боится выходить за привычные рамки. Nubra выглядит как автомобиль, готовый к покорению сурового бездорожья, при этом сохраняя фирменные черты бренда.

Технические характеристики концепта не раскрываются. Поскольку это виртуальный проект, говорить о двигателях, трансмиссии или реальных внедорожных возможностях пока рано. Тем не менее сам факт появления Nubra подчёркивает интерес Hyundai к актуальным трендам и стремление удивлять нестандартными идеями. Не исключено, что отдельные дизайнерские решения в будущем найдут применение в серийных моделях компании.

Пока же Nubra служит наглядным примером того, как современные технологии позволяют создавать смелые концепции без производственных ограничений. Такой подход даёт дизайнерам свободу для экспериментов, а автолюбителям — возможность заглянуть в возможное будущее внедорожников Hyundai.