В Саранске запустили первое в стране городское семейное такси

Первое в России городское семейное такси запустили 25 декабря в Саранске. Цены на поездки здесь всегда будут фиксированными - вне зависимости от погоды, времени суток, спроса и других факторов. Каждая машина оснащена детскими креслами, а для перевозки многодетных семей закуплены семиместные авто. В числе первых новую услугу опробовала корреспондент "РГ".

…Утром четверга погода порадовала снегом и настоящим зимним морозцем - термометр за окном показывал минус 18. Набираю номер 370-370, чтобы вызвать такси к вокзалу. Скажу честно - дозвониться удалось не с первого раза. Но тариф, названный девушкой-диспетчером, порадовал: "В пределах трехкилометровой зоны - 164 рубля, далее - 25 рублей за каждый километр. Ожидайте…"

Через несколько минут у подъезда притормозил новенький белый "Москвич" - именно машины этой марки были закуплены муниципальным "Горэлектротрансом" для обслуживания пассажиров семейного такси. Кстати - воспользоваться услугой может любой желающий.

"Конечно, отвезем и без детей, - развеял мои сомнения водитель Александр. - Но в нашем случае пассажир может быть уверен в том, что детское кресло в салоне имеется по умолчанию. Если малыш не один, то при заказе нужно указать, сколько именно детей с вами поедет. Вот я сегодня уже два таких рейса сделал: кому ребенка в поликлинику, кому - в садик на новогодний утренник подвезти надо. И правильно - чего ребятишек зазря морозить?"

Прибыв в пункт назначения, открываю приложение популярного агрегатора - у него та же поездка обошлась бы мне на 100 рублей дороже. А у дежурящих на привокзальной площади "бомбил" цены и вовсе зашкаливают. Поэтому обратно я тоже отправилась на семейном такси. По словам водителя, заказы принимают и на поездки за пределы города. В этом случае тариф составит 30 рублей за километр пути. А если планируется путешествие в другой регион - 37,5 рубля за километр.

"Да, пока вызвать машину можно только "по старинке" - звонком, но мобильное приложение уже разрабатывается: запустить его планируем в январе, - заверил и.о. директора "Горэлектранса" Рушан Умяров. - Мы - первое в стране муниципальное предприятие, создавшее свою полноценную службу такси. Штат укомплектован: набрали 45 квалифицированных водителей и диспетчеров. Все кадры - местные. Главное требование к ним - доброжелательность и профессионализм. Перед выходом каждого водителя осматривает врач, а машину - механик. Сегодня в автопарке городского такси - 31 автомобиль "Москвич": 22 кроссовера, восемь седанов и один семиместный кроссовер - специально для многодетных семей. С учетом востребованности, семиместные машины планируем докупать в ближайшее время."

Вызвать такси можно будет и в условиях ограниченного интернета - пассажир получит автоматизированный звонок. Оплата - через платежный терминал либо автоматически в приложении.

С идеей создания семейного такси выступил глава Мордовии Артем Здунов, который также возглавляет комиссию Госсовета РФ по направлению "Семья". Проект этот в первую очередь социальный. По задумке, стабильные тарифы на перевозки помогут родителям с детьми планировать семейный бюджет. В целом же новая услуга - продолжение проводимой в регионе политики "семейноцентричности". Суть ее сводится к тому, что семья с детьми должна удобно и комфортно чувствовать себя везде.

Напомним, что недавно, в ноябре, в республике стартовала не имеющая аналогов в стране мера поддержки демографии: теперь при рождении в семье детей здесь будут предоставлять жилье внаем с правом выкупа по льготной цене. А для того, чтобы родителям было легче совмещать воспитание детей с работой и учебой, в учреждениях и вузах Мордовии появились "детские комнаты", где можно оставить ребенка под присмотром воспитателя. Кроме того, на государственной и муниципальной службе мамы детей до 14 лет и отцы-одиночки получили право раз в месяц брать дополнительный оплачиваемый выходной, который можно посвятить семье.