На Южном Урале локализовали выпуск фронтальных погрузчиков

Челябинский производитель строительно-дорожных машин выпустил первый образец локализованного фронтального погрузчика. Работы по импортозамещению проводились при поддержке Минпромторга РФ в рамках специнвестконтракта (СПИК).

© Российская Газета

Для новой машины специалисты миасского автозавода и МГТУ им. Баумана разработали мосты повышенной грузоподъемности. Их производство уже открыто при поддержке Фонда развития промышленности. Кроме того, само челябинское предприятие импортозаместило все металлоконструкции и гидроцилиндры, кабину оператора, баки и рукава, после чего уровень локализации изделия превысил 80 процентов. В создании первой российской версии погрузчика помимо южноуральцев приняли участие предприятия из Тверской, Ярославской, Самарской и Свердловской областей. Модель оснащена отечественным двигателем мощностью 168 кВт.

По условиям СПИК все технические характеристики машины сохранены. При этом инженеры внесли в конструкцию ряд доработок, направленных на повышение надежности, а также комфорта и безопасности работы оператора. Теперь погрузчик оснащается эргономичной кабиной со встроенной системой защиты.