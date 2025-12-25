Полностью беспилотные трамваи могут появиться в РФ в ближайшее время

Технология использования беспилотных трамваев пятого уровня автономности, которые работают полностью без водителя, могут появиться в России в достаточно короткие сроки. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия-24» министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По его словам, в этом вопросе не стоит торопиться, необходимо «накатывать километры и смотреть», как работает искусственный интеллект.

«Мы же все хотим, чтобы искусственный интеллект работал в наших с вами интересах. Там есть вопрос кибербезопасности. <…> Поэтому мы очень спокойно и плавномерно, совместно с коллегами из Минпрома эти все вопросы проходим», — отметил Никитин.

Он подчеркнул, что главное в этом вопросе — безопасность людей, поэтому необходимо тщательно подходить к вопросу работы искусственного интеллекта и не создавать риски для пассажиров.

Министр подчеркнул, что Россия входит в топ-3 по развитию беспилотных технологий, а где-то и «опережает весь мир».

4 сентября в Москве начато движение первого в России полностью беспилотного трамвая в маршрутном режиме с пассажирами. Инновационный городской транспорт на основе модели «Львенок-Москва» курсирует по маршруту №10 от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская» и обратно‎, за первый день он выполнил восемь рейсов и перевез 350 пассажиров, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Сообщается, что транспорт оборудован лидарами, радарами и камерами. Они обеспечивают обзор на 360 градусов, «видят» объекты на расстоянии 200 м и работают в любую погоду.

Ранее Собянин рассказал, что в 2026 году в Москве начнут тестировать первый беспилотный поезд