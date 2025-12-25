Конец фирменному питанию: Porsche закроет все свои зарядные станции в Китае

На фоне драматичного спада продаж в Китае и усиления конкуренции со стороны местных автопроизводителей компания Porsche решила ликвидировать здесь собственную сеть зарядных станций, после чего клиентам придётся пользоваться услугами сторонних операторов.

© Колеса.ру

Продажи Porsche в Китае пошли вниз после рекордного 2021 года, когда ей удалось реализовать в этой стране 95 671 автомобиль, и пока компания ничего не может с этим сделать — кривая спроса продолжает загибаться. За первые три квартала 2025 года Porsche продала в Китае 43 280 автомобилей (-26% по сравнению с АППГ).

Причин у такого падения несколько: глобальное замедление спроса на электромобили, усиление конкуренции со стороны китайских производителей премиальных машин, отсутствие у Porsche производства в Китае и как следствие слишком высокие цены, плохая локализация электронной начинки — мультимедийная система Porsche плохо совместима с китайским софтом.

На проблемы в Китае Porsche, разумеется, реагирует: год назад было объявлено о сокращении персонала подразделения Porsche China на треть, а минувшим летом принято решение сократить примерно на треть и дилерскую сеть Porsche в Китае — до 100 точек к 2027 году.

На этой неделе немецкая компания объявила, что собирается закрыть в Китае собственную сеть зарядных станций, сейчас она состоит из порядка 200 объектов. Ликвидация сети начнётся 1 марта 2026 года — фирменные зарядные станции постепенно просто исчезнут из мобильного приложения клиентов Porsche. Будут ли сами станции ликвидированы физически или проданы новому владельцу, пока неизвестно. Китайским владельцам электромобилей и plug-in гибридов Porsche в следующем году в любом случае придётся на постоянной основе пользоваться сторонними сервисами зарядки — благо в Китае их огромное количество.

Строить собственный завод в Китае Porsche не хочет, сотрудничать с местными компаниями на предмет разработки новых моделей тоже пока не хочет. В ноябре Porsche открыла собственный научно-исследовательский центр в Шанхае, где уже трудятся порядка 300 инженеров. Этот центр будет заниматься в основном адаптацией мультимедийной системы Porsche под потребности китайских клиентов, то есть хотя бы одну из имеющихся проблем Porsche, вероятно, скоро решит. Локальная версия мультимедийной системы будет устанавливаться на модели Porsche для Китая с середины 2026 года. Конечно, можно было просто купить готовые решения, например, у Huawei, но руководство Porsche для такого шага пока не созрело.

Кстати, о руководстве: 1 января 2026 года на должность гендиректора Porsche заступит Михаэль Ляйтерс, он заменит на этом посту сильно измотанного Оливера Блюме, который долгое время руководил одновременно Porsche и всем концерном Volkswagen. Должность гендиректора Volkswagen Group за Блюме пока остаётся.