В Казахстане продают "Победу" с V8 от Porsche

В Казахстане начались продажи пикапа "Победа" с V8 от Porsche: 500 сил, дорого
На одном из популярных агрегаторов появился необычный пикап, который сразу привлек внимание своим внешним видом. Это переделанный ГАЗ М-20 "Победа" с мощным двигателем от Porsche Cayenne первого поколения.
Владелец из Казахстана никаких технических деталей машины не приводит, за исключением мощности двигателя, которая, по его утверждению, составляет 500 сил. Оформление передней части автомобиля действительно стилизовано под ГАЗ М-20, однако большинство кузовных панелей выглядят самодельными. Высокий пол грузовой платформы отделан деревом на манер старых американских пикапов, а задние колесные арки закрыты накладками.
Особенно впечатляет интерьер машины. Он полностью позаимствован у Porsche Cayenne, если не считать угловатой накладки поверх передней панели. Руль, панель приборов, центральная консоль и тоннель, а также кресла - все это от немецкого кроссовера. Более того, сохранились органы управления трансмиссией от Porsche.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда энтузиасты создают "рестомоды" на базе старых советских автомобилей. Ранее в России один из мастеров построил "Победу" на базе купе Mercedes W215, а в Беларуси тюнинг-ателье превратило классическую "Волгу" ГАЗ-21 в гибрид с BMW 6-й серии и внешним видом Bugatti Chiron.