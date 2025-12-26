Ducati представила реплику чемпионского мотоцикла

Испанский мотогонщик Марк Маркес, который досрочно стал чемпионом мира MotoGP 2025 года, завоевав свой седьмой титул в составе заводской команды Ducati Lenovo Team, получил именную модель мотоцикла. В честь нового чемпиона итальянская марка выпустила лимитированный супербайк Ducati Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica.

© Ducati

Мотоцикл стилизован под прототип Ducati Desmosedici GP25, который принёс компании четвёртый подряд титул в личном зачёте чемпионата мира. Дорожный вариант байка имеет окраску в стиле гоночного Ducati Маркеса, реальный автограф Марка на топливном бака, гоночные компоненты из карбона и алюминия, глушитель Akrapovic, сухое сцепление и спортивная тормозная система.

© Фото: Ducati

В комплект поставки 218-сильного супербайка входит специальный набор, включающий сертификат подлинности, чехол для мотоцикла и деревянный транспортировочный ящик с оригинальным дизайном. Всего будет сделано 293 экземпляра Ducati Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica, стоимость которых не названа.