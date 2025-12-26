Компания "Автотор-автотранс", входящая в холдинг "Автотор", получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобиль Deepal S07. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Deepal S07 представляет собой пятидверный заднеприводный хетчбэк длиной 4750 мм. Он оснащен комбинированной энергоустановкой последовательного типа. В качестве генератора выступает 1,5-литровый атмосферный двигатель внутреннего сгорания мощностью 90 л.с. Он питает литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 87 А⋅ч.

В движение машину приводит единственный электромотор, отдача которого составляет 75 кВт.

Производство новинки, согласно ОТТС, планируется в Калининграде.

