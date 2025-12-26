Таких всего пять: седан Aurus Senat Aurora выставили на продажу в РФ

Таких всего пять: "Секретный" седан Aurus Senat Aurora выставили на продажу в РФ
На одном из сайтов объявлений появился в продаже необычный седан Aurus Senat. Владелец утверждает, что данный автомобиль относится к лимитированной спецверсии Aurora, состоящей всего из пяти экземпляров. С момента сборки в 2023 году машина проехала всего 312 километров.
Выставленный на продажу экземпляр является еще дорестайлинговой версией модели. На фотографиях из карточки объявления Aurus Senat выглядит почти черным, хотя на самом деле он окрашен в темно-коричневый оттенок "горький шоколад". На бортах нанесены тонкие контрастные полоски, выполненные вручную.
Интерьер премиального седана не претерпел изменений и выполнен из натуральной кожи и алькантары в кремово-коричневой гамме, с вставками из полированного дерева. Второй ряд сидений оборудован "капитанскими" креслами, разделенными центральной консолью.
Технически Senat Aurora не отличается от других седанов. Под капотом гибридная силовая установка на базе 4,4-литрового V8 мощностью 598 л. с. в сочетании с автоматической коробкой передач и полным приводом.
Продавец просит за уникальную машину весьма внушительную сумму - 39 миллионов рублей.
