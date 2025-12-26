Таких всего пять: седан Aurus Senat Aurora выставили на продажу в РФ

На одном из сайтов объявлений появился в продаже необычный седан Aurus Senat. Владелец утверждает, что данный автомобиль относится к лимитированной спецверсии Aurora, состоящей всего из пяти экземпляров. С момента сборки в 2023 году машина проехала всего 312 километров.

© Российская Газета

Выставленный на продажу экземпляр является еще дорестайлинговой версией модели. На фотографиях из карточки объявления Aurus Senat выглядит почти черным, хотя на самом деле он окрашен в темно-коричневый оттенок "горький шоколад". На бортах нанесены тонкие контрастные полоски, выполненные вручную.

Интерьер премиального седана не претерпел изменений и выполнен из натуральной кожи и алькантары в кремово-коричневой гамме, с вставками из полированного дерева. Второй ряд сидений оборудован "капитанскими" креслами, разделенными центральной консолью.

Технически Senat Aurora не отличается от других седанов. Под капотом гибридная силовая установка на базе 4,4-литрового V8 мощностью 598 л. с. в сочетании с автоматической коробкой передач и полным приводом.

Продавец просит за уникальную машину весьма внушительную сумму - 39 миллионов рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Казахстане на продажу выставили уникальный пикап "Победа" на базе Porsche за 15 миллионов рублей.