Внедорожник Ford Everest получил новый бензиновый битурбомотор V6

Как рассказали в компании, такая версия, получившая прибавку Tremor к названию, станет эксклюзивом для Ближнего Востока.

Американская марка Ford выпускает модель под названием Everest с 2003 года, а внедорожник актуальной третьей генерации дебютировал в марте 2022-го. Напомним, его ближайшим родственником является соплатформенный пикап Ranger (был представлен в 2021 году). Одним из главных рынков для них является Австралия. Здесь обе модели в конце прошлого месяца пережили обновление.

Напомним, посвежевшие варианты лишились 2,0-литрового битурбодизеля, мощность которого составляет 204 л.с., а максимальный крутящий момент – 500 Нм. В актуальной гамме Ford Everest и Ranger остался 2,0-литровый дизель с одним турбонаддувом, получивший новую цепь газораспределения и пересмотренную систему впрыска топлива (отдача – 170 л.с. и 405 Нм). Роль «старшего» двигателя исполняет 3,0-литровый турбодизель V6 мощностью 250 л.с. (600 Нм). В пару к ним идёт 10АКП, привод – задний или полный.

Теперь стало известно том, что у Ford Everest появилась версия с прибавкой Tremor к названию, однако, она (во всяком случае, на данный момент) не предназначена для австралийского рынка. Такой внедорожник на днях дебютировал в Объединённых Арабских Эмиратах, при этом в местном офисе отметили, что он окажется эксклюзивом для Ближнего Востока.

Главной особенностью новой версии Ford Everest Tremor является бензиновый битурбомотор V6 EcoBoost. Его объём равен 2,7 литра, максимальная мощность составляет 360 л.с., а крутящий момент – 500 Нм. Этот двигатель работает в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ещё такой внедорожник снабдили 17-дюймовыми колёсными дисками, обутыми во внедорожные шины, подвеску с амортизаторами Bilstein и другими пружинами, а также изменёнными деталями в экстерьере. Так, у Ford Everest Tremor есть яркие шильдики с названием версии на кузове – жёлтые буквы с чёрной окантовкой; наклейки на боковинах, а также дополнительный багажник на крыше. В целом, автомобиль подготовили к путешествиям по бездорожью.

Стоит отметить, что двигатель, который получил «ближневосточный» внедорожник Everest Tremor на сегодняшний день числится в гамме американской версии пикапа Ranger. В местной спецификации 2,7-литровый V6 выдаёт 319 л.с. и 542 Нм крутящего момента.

Напомним, ранее стало известно о том, что Ford не планирует выпускать внедорожник Everest Super Duty (аналогичная версия есть у родственного Ford Ranger). Как объяснили в компании, покупательский спрос не оправдает тех затрат, которые потребовались бы на разработку и выпуск соответствующей модели.