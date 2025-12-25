В России анонсирована новая версия пикапа JAC T9

JAC T9 готовится к выходу новой версии Urban в России. Лидер продаж в сегменте пикапов в России — JAC T9 — готовится к выходу в новой модификации. После успеха дизельной версии на рынке появится вариант Urban, особенностью которого является совершенно новая задняя подвеска — многорычажная конструкция Multilink.

© Quto.ru

Это решение должно сделать поездку заметно комфортнее на любом покрытии и бездорожье. Комплектация включает электронное управление системой полного привода, а в самых сложных ситуациях поможет новая опция — принудительная блокировка заднего дифференциала. Она обеспечит автомобилю уверенное сцепление с поверхностью и предсказуемое поведение там, где дорога заканчивается.

Это обновление должно укрепить и без того сильные позиции модели. Только за 2025 год россияне приобрели 3 100 таких пикапов. Причём более 60% из них купили автолюбители, а не компании. По мнению производителя, это значит, что T9 выбирают для повседневной жизни и путешествий.