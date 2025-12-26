Регионам предложили разрешить устанавливать свои требования к тонировке авто

Группа депутатов фракции «Новые люди» предложила разрешить регионам регулировать требования к тонировке передних стекол машин. Соответствующее обращение направлено вице-премьеру РФ Алексею Оверчуку, сообщает 25 декабря ТАСС.

© Парламентская газета

Авторы инициативы указали, что тонировка в том числе защищает водителя и пассажиров от вредного солнечного излучения и помогает поддерживать более низкую температуру в салоне транспортного средства, что особенно важно в южных регионах России.

Кроме того, парламентарии отметили, что тонированные стекла могут дополнительно защищать от краж и угонов, так как злоумышленникам сложнее увидеть ценные вещи в салоне авто, а также помогают снизить степень ослепления водителя светом фар встречных машин в ночное время и бликами от солнца днем, что может повышать безопасность дорожного движения.

Законодатели обратились к зампреду Правительства с просьбой оценить целесообразность реализации данной инициативы и в случае ее поддержки совместно с другими странами Евразийской экономической комиссии внести необходимые изменения в технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.

В соответствии с требованиями техрегламента, светопропускаемость лобового и передних боковых стекол должна составлять не менее 70 процентов.

Как писала «Парламентская газета», ранее Совет Федерации одобрил закон, согласно которому водителей автомобилей с иностранными номерами смогут привлекать к ответственности за излишнюю тонировку передних стекол.