Названы самые продаваемые в России пикапы с пробегом

В России продолжают расти продажи пикапов с пробегом. Положительная динамика на вторичном рынке наблюдается уже пять месяцев подряд, сообщает «Автостат».

По данным экспертов аналитического агентства, в ноябре этого года россиянами было приобретено 3375 подержанных пикапов, что на 12 процентов превышает показатель за аналогичный месяц 2024 года.

Среди брендов абсолютным лидером в последний месяц осени стала японская Toyota с показателем 747 единиц. Доля марки составила 22 процента от общего объема рынка подержанных пикапов. Второе место занял другой японский производитель — Mitsubishi, чей результат составил 597 автомобилей (18 процентов). Замыкает тройку лидеров российский УАЗ, который реализовал 407 машин (12 процентов). Совокупная доля этих трех брендов составила более половины всего рынка — 52 процента.

Среди моделей наибольшим спросом у покупателей пользовался пикап Toyota Hilux (642 единицы). Следом идут Mitsubishi L200 (594) и УАЗ «Пикап» (407).

За одиннадцать месяцев 2025 года россияне приобрели 32,5 тысячи пикапов с пробегом, что на пять процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее «Автостат» провел интернет-опрос и выяснил главные желания российских автовладельцев на Новый год.