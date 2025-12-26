Трехсекционный трамвай сошел с рельсов в Нижнем Новгороде в день запуска

Трехсекционный трамвай сошел с рельсов у Гордеевского универмага в Нижнем Новгороде в день выхода на маршрут. Об этом сообщается в Telegram-канале «Нижний Новгород Без цензуры».

25 декабря по маршрутам № 6 и № 7 начали ходить три трехсекционных трамвая «МиНиН». Каждый из них рассчитан на 280 пассажиров. В вагоне предусмотрено 61 место для сидения. Также в них установлены системы кондиционирования, камеры видеонаблюдения, usb-разъемы для зарядки гаджетов и валидаторы.

Днем один из таких трамваев сошел с рельсов. Как сообщили в ООО «Экологические проекты», движение трамваев по маршрутам № 6 и 7 было восстановлено в полном объеме около 16:00, то есть примерно через полтора часа после инцидента схода с инцидент, который произошел на сходной стрелке. Его причины устанавливаются.

